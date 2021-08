El actor Simu Liu, protagonista de la próxima película de Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, se molestó y se lanzó a criticar al presidente de Disney Bob Chapek por sus dichos sobre el modelo de estreno que pondrán a prueba con la entrega.

La semana pasada Chapek postuló que la llegada de Shang-Chi será "un experimento interesante", ya que debutará en los cines el próximo 3 de septiembre y se podrá ver en streaming 45 días después.

El apelativo utilizado por el ejecutivo no le hizo mucha ni a los fanáticos ni a la principal estrella en el reparto de la película, quien se volcó a su Instagram para enviar un fuego cruzado en respuesta al mandamás de Disney.

"No somos un experimento interesante. Somos los desvalidos, los subestimados. Somos los que rompemos con los moldes, somos la celebración de la cultura y la alegría que permanecerá después de este batallado año", escribió el intérprete en sus redes sociales.

De hecho, el actor recalcó que "estoy en llamas para hacer historia este 3 de septiembre"; evidenciando su confianza en la respuesta que esperan tenga el público ante la nueva producción del MCU.

Lo cierto es que Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings será el primer estreno de Disney utilizando esta fórmula desde el inicio de la pandemia, después de que producciones como Cruella, Mulan y Black Widow debutaron paralelamente en el streaming y en los cines que estaban abiertos y por lo mismo no siempre cumplieron las expectativas que se tenía para su desempeño en la taquilla.