El periodista no tuvo reparos en responder a la figura televisiva quien señaló que no le gustaría trabajar con él.

El panelista del “Me Late”, Sergio Rojas, respondió a los comentarios de Daniela Aránguiz quien señaló en el programa “Hermanos Separados al Nacer” que conduce Marcelo Marocchino y Nacho Pop que no le gustaría trabajar con el periodista.

En el espacio el ex participante de MasterChef Celebrity le preguntó: “Te ofrecen la conducción de un estelar de espectáculos y tienes que elegir a los panelistas, ¿con quién no trabajarías? A: Hugo Valencia. B: Sergio Rojas. C: Andrés Caniulef. D: Michael Roldán”.

La figura televisiva respondió sin dudar que no le gustaría trabajar con el rostro de TV+ y entregó sus razones. "Cien por ciento, pero 100% con Sergio Rojas. No trabajaría con Sergio Rojas. Yo nunca… Quiero dejar esto súper claro: yo nunca le aserrucharía el piso a nadie, yo creo que si el panel está armado no tengo el beneficio para decir ‘quiero que lo echen”.

“Pero sí yo no aceptaría y no diría por qué, porque tampoco me gusta quitarle el trabajo a la gente. Pero sí no me gustaría trabajar con él. Encuentro que no tiene códigos, es una persona sin códigos”.

En conversación con Glamorama, el comunicador respondió a los dichos de la ex integrante de Mekano señalando: “Lo primero es, ¿quién quiere trabajar con ella? Y lo segundo, es bien raro fijaté, porque ella me ha invitado hasta a su casa, yo nunca la he invitado a la mía, entonces es bien raro que tenga esa concepción".

“Ella sabe de personas que no tienen códigos, si vive con Jorge Valdivia, que claramente no conoce de códigos ni de fidelidad ni de buen comportamiento. Entonces me parece bien extraña su reflexión”.

“Pero ella hablando de códigos, ¿supongo que es una broma?”, expresó el rostro de TV+.