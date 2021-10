La exitosa serie de The CW Riverdale está pronta a estrenar su nueva temporada que promete ser la más caótica y terrorífica de todas, pero no solo eso, el adelanto de los nuevos capítulos muestra por primera vez cómo será el regreso de Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) al universo de Archie.

Recordemos que la serie Chilling Adventures of Sabrina fue cancelada luego de dos temporadas divididas en 4 entregas el año 2020 y lamentablemente para los fans, el esperado crossover con Riverdale jamás se pudo concretar. En el universo de las series ambas tramas suceden en ciudades vecinas por lo que son nombrados constantemente durante su transmisión, sin embargo, los personajes jamás interactuaron.

Lo que acaba de cambiar ya que la bruja de Greendale está de regreso y más viva que nunca en el evento especial de Riverdale. En el avance, Cheryl quien recientemente descubrió que es bruja necesita hacer un hechizo para salvar la vida de Nana Rose, pero al ser un hechizo poderoso necesitará ayuda para lograrlo, por lo que invoca a Sabrina.

SPOILERS A CONTINUACIÓN

Como los fans de CAOS recordarán, Sabrina falleció en el último capítulo de la serie luego de que se sacrificara para salvar a sus seres queridos, por lo que no se sabe en qué espacio temporal se realizará su regreso, lo que sí se sabe con certeza y fue confirmado por su creador es que los 5 primeros capítulos de la sexta temporada y que corresponden a un evento especial llamado RiverVale no son parte de un universo alternativo y todas las historias serán parte de lo que siga en la temporada, señaló el creador Roberto Aguirre Secasa al podcast Riverdale After Dark.