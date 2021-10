La actriz Renata Bravo estuvo presente en el más reciente episodio de Pecados Digitales en donde habló sobre su separación.

En este episodio también estuvieron presentes Pamela Díaz, Loreto Aravena y Flor de Rap.

Cuando la participante de El Discípulo del Chef fue consultada sobre su relación con el periodista Carlos Morales, sobre esto la actriz señaló que sí se encontraba separada, pero que no lo había contado antes simplemente porque no le habían preguntado."Estamos separados, pero ¿qué es estar separados? El concepto que tiene toda la gente parece que es separarse y no verse más. No po. Nosotros tenemos una excelente relación", dijo Bravo.

"Nos llevamos súper bien. De hecho, una de las personas en quien más confío en la vida, es en el 'Alpa' (su exmarido)... Estamos separados como pareja, pero como papás y como amigos estamos perfecto", expresó.

La intérprete señaló que durante la cuarentena debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, siguió compartiendo convivencia con su ex.

"Pa mí fue súper bueno, porque nosotros vivimos solos. Entonces, si no hubiera estado él ¿con quién hablo?... Yo te juro que agradecí que hubiera estado con nosotros en pandemia, o sino no lo hubiéramos visto", expresó.