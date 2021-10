La ex figura de Mega incendió la pradera al ser invitada al programa Pecados Digitales, de Mega.

Patricia Maldonado desafiante: "No sé lo que es ser feminista, no tengo idea

Patricia Maldonado no pasó desapercibida en su paso por Pecados Digitales, sobre todo después de que recalcó sus dichos sobre su parecer sobre Daniela Vega y hizo desafiantes declaraciones desconociendo el feminismo.

La ex panelista de mucho Gusto se sometió al "deep test" en medio del espacio televisivo de Mega, momento en el que se le preguntó si se consideraba una mujer feminista.

Maldonado tuvo una sincera respuesta para el momento, al señalar que a sus 71 años, "no sé lo que es ser feminista, no tengo idea. Te juro que no sé".

Sin embargo, advirtió que "las mujeres venimos reclamando 250 mil años por tener nuestro lugar", aunque al mismo tiempo cuestionó las protestas feministas que se han hecho alrededor del mundo.

"Hay formas y formas. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que han hecho en las calles (...) En mi opinión, no creo que tengas que sacarte la ropa para reclamar tus derechos, no, para nada", subrayó.

Además, desde su perspectiva, las mujeres pueden reclamar sus derechos "con tu ropa, bien plantada y donde sea".

Patricia Maldonado: ¿Boric o Provoste?

No hay duda que Patricia Maldonado se identifican con los partidos políticos de derecha, de ahí que Pecados Digitales quisiera ponerla en problemas al consultarla sobre elecciones presidenciales.

En el mismo "deep test", la voz en off le lanzó a Maldonado: "ahora Patricia, juégatela, ¿Boric o Provoste?".

"¿Cuál es la idea digo yo?", señaló Patricia en primera instancia, rehusándose a responder. Pero desde el programa le insistieron, repitiendo la interrogante y la ex panelista de TV aseguró que no votaría "por ninguno de los dos".

Pero la antigua panelista del matinal no quería acceder. La voz en off incluso le ilustró el panorama: que pasen ambos a segunda vuelta y ella se dirige a votar.

Maldonado comentó "le pongo un...", le dio la espalda a la cámara, comentando algo que causó risa en José Antonio Neme. De vuelta frente al público remató y dijo: "No voto... lo rayo".