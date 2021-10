Pamela Díaz sobre el no pago de pensión de sus ex parejas: "Llevo manteniendo a mis hijos 13 años sola"

La conductora de televisión Pamela Díaz estuvo presente en un nuevo capítulo de Pecados Digitales en donde reveló los difíciles momentos que ha pasado por el no pago de la pensión de alimentos para sus hijos.

En el espacio La Fiera fue consultada por una historia que sufrió en sus redes sociales en donde se refería al no pago de pensión de alimentos por parte de su ex pareja.

“Subí eso porque estuve dos horas y media haciendo la fila en el banco, obviamente por la pandemia no se puede sacar a través de internet y estuve dos horas y media (…) No me depositaron, pero eso se lo pasé al abogado”.

“Llevo manteniendo a mis hijos 13 años sola, y antes nunca pedí nada porque dije: ‘¿Para qué lo voy a hacer?, no los quiero al lado, ellos pueden ir a buscar a mis hijos cuando quieran, mis hijos se llevan super bien“, agregó.

"Mateo y la Trini se llevan muy bien con su papá, yo no. Pero encontré en un momento, después de mi salida de Chilevisión que 'ya no tenía las lucas de antes y necesitaba por último que fuera ‘miti miti’. No es que esté pidiendo para mí, es lo básico, pero no fue, hasta el día de hoy”, comentó.

“Es un tema súper complicado", así agregó que habló sobre el tema en el live de Carmen Gloria Arroyo. Asimismo agregó: "No me siento ni mal ni bien contándolo, porque son los padres de mis hijos y ellos saben toda la verdad. No tengo mucho que ocultar”, expresó.

La panelista de Me Late agregó que ella se ha hecho cargo del cuidado de sus hijos y de su hogar: “Cuando se enferman, pagar una isapre, preocupada de que si pierdo mi pega estoy jodida (…) Tienes que responder en tantas cosas”.

Pamela agregó que "es un tema heavy" revelando que le preguntó a un psiquiatra "Qué hago si el papá no la quiere ver hace dos años? No le interesa", confesó.