La actriz y convencional constituyente Malucha Pinto conversó con el podcast La Hora Mediática, donde aclaró sus declaraciones sobre la Teletón en el programa Estallido Cultura que la convirtieron en el blanco de distintas críticas durante los últimos días.

En el espacio la intérprete señaló recientemente: “La Teletón cumplió un rol, sin lugar a dudas, yo creo que varios roles. Uno, fue visibilizar la discapacidad de la manera como lo hizo, en un principio muy denigrante. Siempre tuve muchos reparos con eso, desde la lástima”.

“Después fue haciendo un cambio, claramente, pero visibilizó el mundo de la discapacidad y la gente comenzó a verlo una vez al año desde sus pantallas. Por otro lado, no había un Estado que construyera centros y programas para personas en situación de discapacidad y la Teletón lo hizo”, indicó Pinto.

“Pero, bueno, el país va cambiando y hoy día estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando, realmente”, expresó la intérprete.

La repuesta de Malucha Pinto

Acerca de las críticas que recibió, la actriz señaló que “desgraciadamente los chilenos y chilenas nos informamos de los titulares. Aquí hubo un titular que decía Malucha Pinto se va en contra de la Teletón y Don Francisco. Pero ese es el titular y si tú lees el artículo, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que el titular dice”.

“Tengo reparos respecto a este gran show mediático que se hace. Que durante 2 días estamos viendo este espectáculo de algún modo. Pero el resto de los 12 meses del año que es lo que pasa, no hay campañas de prevención, de promoción de la inclusión, de respeto a la diversidad", expresó en el programa.

Asimismo agregó: "Una persona me decía no hables de discapacidad. Yo hablo de discapacidad, yo tengo un hijo (Thomas, de 33 años) que tiene una parálisis cerebral, yo me siento una discapacitada.