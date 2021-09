Después de que CIPER apuntara a Marco Antonio López, el esposo de Tonka Tomicic, como uno de los investigados en medio de un caso de contrabando y recepción de relojes de gusto, el tema fue analizado en diversos programas, entre ellos el espacio de Instagram que inició una nueva temporada Cómplices, conducido por Ignacio Gutiérrez y Francisca García-Huidobro. Fue justamente esta última, quien reveló un incómodo episodio que vivió con el también llamado Parived.

"Es muy piola para la tele, no es tan piola cuando uno se lo encuentra en persona", comentó la ex de Julio César Rodríguez, para alertar sobre la experiencia que tuvo frente a López.

Eso, para luego detallar que "a mí me habló en inglés cuando lo conocí, cuando Nacho me obligó a ir ese evento, y me habló en inglés".

De acuerdo con la ex jurado de Bailando por un Sueño, Parived le comentó: "you are like a flower (eres como una flor)".

"Después me intentó tocar las manos y me dio nervio, me dio nervio que me tocara las manos. Y se lo enchufé a la Ale Valle", aseguró García-Huidobro.

Aún así, Fran se puso del lado de Tonka, tras ser vinculada a la investigación de la Fiscalía Oriente por unos supuestos cheques a su nombre.

"Si todas las mujeres supiéramos lo que hacen nuestros maridos, habría mucho menos cuernos", postuló la animadora de Cómplices. "Hay muchas mujeres y hombres que no se enteran de la persona con la que están durmiendo".

"No digo que sea el caso de Tonka... Pero amigo, date cuenta", sentenció.