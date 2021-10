Tras la despedida del miércoles que pasó prácticamente desapercibida, el dolor llegó con todo a los participantes de El Discípulo del Chef, después de que se conociera a la nueva eliminada del programa: la actriz Paty López.

En el espacio se deshicieron los equipos rojos, azul y verde, para dar paso a un nuevo tipo de enfrentamientos. El cambio de reglas tomó por sorpresa a los participantes

Los uniformes de colores quedaron de lado y la disputa por por la inmunidad fue en duplas. Gala Caldirola y Helénia Melán se alzaron como vencedoras e incluso tuvieron que sumarse a la siguiente evaluación para definir a quien se iría del espacio.

Pero Paty López y Jacqueline Pardo no tuvieron tanta suerte, porque no lograron llevarse bien en la cocina.

"Me pasó algo bien particular con ella. Todos somos iguales. 'Put..., hagamos esto, esto y ya', quedamos de acuerdo. Entonces con ella me salió por otro lado porque ella: 'yo lo hago, yo lo hago'. Hay que saber escuchar, eso es", comentó Jcqueline en las entrevistas fuera de la cocina.

La actriz decidió comandar igualmente la preparación del plato y Pardo terminó advirtiéndole que "no sé, no me arriesgaría con el arroz pero bueno. Aquí hoy día has mandado tú po".

El desastre se constató como definitivo cuando Ennio Carota, Carolina Bazán y Sergi Arola tuvieron que decidir entre ambas para definir a la eliminada de este jueves, momento en el que optaron por despedir a la actriz.

"Triste, nada... Los voy a echar de menos, estoy triste porque sé que es un juego, es muy raro lo que pasa. Lo pasé muy bien, aprendí un montón, lo que pasa es que soy muy exigente conmigo y voy a estar prensado en el vino un año entero", comentó Paty López en sus últimas palabras al aire.

Y luego sostuvo que "aprendí un momento, me voy con la concina en el corazón porque me ha ayudado a sostenerme en este tiempo un poco fuerte para mi, los quiero a todos. Me voy feliz".