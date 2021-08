Elton John y Dua Lipa lanzaron este viernes su nueva colaboración Cold Heart (PNAU Remix), sencillo pensado para la pista de baile y que tiene a dos de los artistas más famosos del mundo reunirse por primera vez.

La colaboración se gestó después de que Dua invitó a Elton a un Instagram Live para discutir sus experiencias con Studio 54, antes de su álbum de remezclas Club Future Nostalgia.

El respeto compartido y la posterior amistad creció y terminó arrojando como resultado esta canción que trabajaron de forma remota.

Cold Heart tiene melodías completamente reconocibles. Son cuatro pistas clásicas de Elton empalmadas por expertos de la banda electrónica australiana y los productores PNAU - Kiss The Bride (originalmente del álbum de 1983 Too Low For Zero), Rocketman (de Honky Chateau de 1972), Where's the Shoorah? (Del álbum doble de 1976 "Blue Moves") y Sacrifice (de Healing Hands de 1989).

PNAU logró previamente un aclamado número 1 en Reino Unido en 2012 con el álbum de Elton Versus PNAU Good Morning to the Night.