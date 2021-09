"Me revienta la mentira": Angélica Sepúlveda se lanza contra sitio de Canal 13 por recordar pelea con Fanny Cuevas

La ex chica reality Angélica Sepúlveda no está para jugarretas y así lo dejó claro al dedicarle una iracunda publicación al sitio de Canal 13, después de que la plataforma lanzó una nota con la que recordaron el inolvidable enfrentamiento que sostuvo frente a Fanny Cuevas, en Mundos Opuestos.

La nota apuntaba a "La verdad sobre la dura pelea entre Angélica Sepúlveda y Fanny Cuevas", en referencia al episodio que salió al aire el 11 de abril de 2012, en el que Sepúlveda fue a increpar a Cuevas por culparla de perder una reciente prueba en el reality.

En ese entonces, Angélica se plantó frente a Fanny diciéndole "Oye tú ¿Por qué me culpaste de que perdimos la competencia?"; la reacción de su contraparte fue retrucar: "Porque lo hiciste lento poh".

La recuperación de dicho suceso vino a propósito del programa Reality.doc, donde Dominique Gallegos, otra de las participantes del espacio de telerrealidad, apuntó a que el conflicto se gestó porque "la Angélica la discriminaba bastante, le decía ordinaria, rota".

"La Angélica era demasiado insoportable, y todo el rato estaba toreando a la pobre Fanny", añadió Dominique.

Sobre lo mismo, Fanny sostuvo que "la encaré. Ella me tira como un mate, y yo le puse la mano y se reventó".

"Sé que no es lo más correcto, ahora no lo haría, pero en ese momento, actué no más", termina advirtiendo Cuevas.

La ira de Angélica Sepúlveda y su furioso mensaje contra el sitio de Canal 13

Angélica Sepúlveda compartió este viernes una captura de pantalla de la publicación, acompañándola con un potente mensaje en el que demostró toda su molestia por los dichos de sus ex compañeras de pantalla.

"Disculpen los improperios y groserías que pueda escribir, pero es que me revienta la mentira, de qué verdad escribe @13.cl www.13.cl?", cuestionó en primer lugar Angélica.

Eso, para luego sostener: "Weones/as ociosos, oportunistas, dejen de escribir mentiras respecto de mí. Si van a escribir relaten que esa vez pedí la presencia de carabineros, a los cuales hicieron entrar pasado el tiempo para que se acreditara como delito flagrante, la denuncia se hizo y... sorpresa... Su run arrojó varias cositas".

"Dominique se atreve a hablar de mí?? Weona cara de raja, las competencias las perdimos por su flojera y desidia, 4 del equipo nos sacábamos la mugre por ganar, los demás por secretaría llegaron lejos", advirtió Sepúlveda.

Pero el asunto no quedó ahí, porque luego Angélica arremetió una vez más, asegurando que "hay temas de sobra en ese programa para que escriban: violencia de género, sexo, las descaradas diferencias que hacían entre pseudo rostros y nn, drogas (aclaro que yo soy pro a todo lo que significa libertades individuales)".

"Siiii, porque las drogas fueron un temazo dentro del reality, ya que esas mujeres hablaron de mí deberían preguntarles respecto de eso", puntualizó.

El remate del mensaje vino al más puro estilo agradezcan que soy una dama con un :drop the mic: incluido, porque Angélica Sepúlveda sentenció: "Soy livianita, un amor, pero cuando me buscan, me encuentran. Paren el show @13.cl www.13.cl".

Angélica Sepúlveda critica sitio de Canal 13 por recordar pelea con Fanny.(1)