007: No Time To Die | ¿Cuándo se estrena en Chile la nueva película de James Bond?

007: No Time To Die

007: No Time To Die

Una saga que así como el título de la última entrega, parece no tener fecha de vencimiento. 007: No Time To Die es la nueva producción de Cary Joji Fukunaga, con el icónico James Bond a cargo de acción, aventura y espionaje a destajo.

De hecho, esta cinta será la más larga del universo Bond. Una duración de 163 minutos en total tendrá No Time To Die, según IndieWire. El espía tiene una larga trayectoria en películas e incluso videojuegos, por lo que su presencia en la cultura pop es innegable.

No Time To Die será protagonizada por Daniel Craig como James Bond y también contará con actuaciones de Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rami Malek, Ralph Fiennes y Ana de Armas, entre otros.

Esta cinta será la última protagonizada por Craig, quien tras una larga y exitosa presencia como James Bond, se retira del papel. No Time to Die estará ambientada 5 años después de la captura de Ernst Stavro Blofeld y retomará la historia de un James Bond retirado que volverá a la acción por petición de Felix Leiter. Eventualmente pasará de la búsqueda del científico Valdo Obruchev a una misión para detener a un villano cuyos planes podrían provocar la muerte de millones de personas.



¿Cuándo se estrena en Chile la nueva película de James Bond?



La película será estrenada en Chile, en todos los cines del país, el día jueves 30 de septiembre.