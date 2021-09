Aries (marzo 21 - abril 20)

Volverá la tranquilidad y aparecerá una nueva forma de ver las cosas respecto de un reto personal. Te vendrá bien cambiar el chip, porque podrás gestionar el asunto sin sentir tanta ansiedad.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

De forma general, será un día agradable. Te rodearás de buenas personas, sociables y diversas. No ocurrirán cosas demasiado intensas, disfruta de la tranquilidad del día. Podría parecer aburrido, pero es importante apreciar los momentos de paz.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

No te obsesiones con ese asunto de tu salud. A veces te estresas con ello, pero sabes que solo necesitas aumentar tu actividad física y dejar el sedentarismo. Intenta moverte más y salir del sillón.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Podrás disfrutar de aquello que en algún momento no te pareció relevante. Tu percepción cambiará y podrás apreciar cosas nuevas. Esto derivará en una mayor responsabilidad de tu parte, mostrarás mayor madurez y plenitud.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Elimina los prejuicios. Es importante dejar que los demás se expresen como les parezca, sobre todo si son parte de la familia o tu círculo cercano. Si lo haces, descubrirás muchas cosas de ellos que resultarán ser una grata y gran sorpresa.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Une fuerzas con los demás. El trabajo en equipo es tan necesario como la independencia. No es día para la individualidad, mientras más te unas a un grupo de personas, mejor resultarán las cosas y verás cómo aumenta tu energía.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te parece imposible mantener una buena relación con esa persona a la que te cuesta entender, pero no lo es. Debes encontrar algo que los una, un punto en común, y de forma casi natural se darán las cosas. No te rindas.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Elimina de tu mente cualquier rastro de negatividad. Visualiza tus sueños y metas, y verás como se van abriendo las puertas. Alguien llegará y te ofrecerá ayuda, no tengas miedo en aceptarla, porque es el gran paso para lograr tus objetivos.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Llegará el momento en que podrás consolar a una persona. Tus palabras serán lo que necesita. No te guardes nada y hazle saber lo que vale, no sabes lo mucho que le puedes ayudar. Abre tu corazón.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No tengas miedo en pedir ayuda si te sientes atareado. Puede parecer el fin del mundo, pero la mano de otro a veces es la solución perfecta. No es necesario que hagas todo correcto, el trabajo de a dos o en equipo a veces es necesario. No dudes en recibir apoyo.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Lucharás contra algo o contra alguien, porque no estás de acuerdo con sus imposiciones. No te alteres, es el momento de tranquilizar los ánimos. No te dejes pasar a llevar, pero sé discreto.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tu energía vital es más intensa de lo que crees y de lo que se ve a simple vista. Eso te ha salvado en numerosas ocasiones y hoy se repetirá. No te rindas si ocurre algo complejo, tú puedes con las adversidades, ya tienes la actitud.