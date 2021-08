Sería una enorme mejora con respecto a anteriores entregas de Call of Duty, las cuales se lanzaron con poco contenido.

Call of Duty: Vanguard se lanzaría con 20 mapas multijugador

Call of Duty

Call of Duty

Continuamos siguiendo de cerca el desarrollo de Call of Duty: Vanguard, que cuenta cada vez con más filtraciones. La última tanda de rumores tiene que ver con la cantidad de mapas con las que contará esta nueva entrega de la saga de Activision.

Según el filtrador Okami en Twitter, "Vanguard tendrá 20 mapas en su lanzamiento". Continúa detallando que serán 16 mapas estándar de 6 vs. 6, y cuatro mapas "especiales". Con respecto a estos últimos, da a entender que serían mapas de 64 jugadores.

Este número es significativamente más alto que entregas anteriores de Call of Duty, las cuales se han lanzado con contenido relativamente bajo en este sentido. Aunque hay que tener en cuenta que Vanguard está en desarrollo bajo el estudio de Sledgehammer hace cuatro años.

Cabe destacar que Okami es un conocido filtrador de Call of Duty, habiendo revelado el título Black Ops Cold War antes de que se haga oficial. Aún así, por supuesto habrá que esperar a que Activision de su confirmación antes de creer que esto sucederá.

¿Cuándo sale Call of Duty: Vanguard y en qué plataformas?

Aunque todavía no fue revelado por Activision, según la información del filtrador Tom Henderson, Call of Duty: Vanguard saldría el 5 de noviembre. Según las imágenes oficiales filtradas, estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC.