Elecciones Unidad Constituyente | ¿Dónde me toca votar este sábado 21 de agosto?

El fin de semana, específicamente este sábado 21 de agosto, se llevarán a cabo las elecciones de Unidad Constituyente. Se trata más bien de una Consulta Ciudadana en que se deberá elegir al candidato que representará al pacto en las elecciones presidenciales.

En estos comicios se enfrentarán Yasna Provoste (DC), Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR). Las elecciones no son obligatorias, por lo tanto no se arriesgará a ninguna infracción en caso de no asistir.

Sin embargo, sí hay restricciones en relación con las personas habilitadas para sufragar. Según las normas de Unidad Constituyente, este sábado podrán votar todas las personas afiliadas a un partido perteneciente al pacto (PPD, PR, PS, DC, PRO, Ciudadanos) o independientes.

El candidato electo de Unidad Constituyente se enfrentará al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric; al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel; y otros candidatos independientes o de otros partidos, en las comisiones que definirán al próximo Presidente o Presidenta de Chile.

Si ya te decidiste a votar, pero no sabes dónde debes hacerlo, te lo contamos a continuación.

¿Dónde me toca votar?

Para participar de la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente debes conocer tu circunscripción electoral. Para ello, puedes ir al sitio web del Servel o acceder directamente AQUÍ.

Cuando ya conozcas esa información, debes ingresar al sitio web consultaciudadana2021.cl. Una vez dentro, haz clic en “Locales de votación”. Se abrirá un listado de locales y deberás buscar el tuyo, de acuerdo con tu circunscripción electoral.