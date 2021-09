La derrota de Chile ante Brasil por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 dejó desolados a los influyentes del periodismo chileno. Y entre ellos, Rodrigo Sepúlveda golpeó la mesa para cuestionar las movidas del técnico nacional, Martín Lasarte.

"El problema de Chile no es el goleador, porque a ese goleador hay que alimentarlo, tienes que darle algo, no solamente centros de (Mauricio) Isla y (Eugenio) Mena. Es ese pase necesario, justo, ese pase pensante, ese pase que quiebra líneas. Y no lo tenemos porque Lasarte no quiso tenerlo", sentenció Sepu.

El periodista deportivo criticó el ingreso de Carlos Palacios por Paulo Díaz y la incorporación posterior de Diego Valdés en la zona medular. "El cambio era Jiménez por Maripán. Si yo quiero salir a ganar y sé que Brasil me está esperando en tres cuartos de cancha; tengo tres centrales, me quedo con dos y a lo mejor me cubro con Pulgar. Pero meto un 10, que juegue ahí, adelante de Vidal, en la misma línea de Vidal o atrás de los delanteros. Eso requería la selección. Pero Jiménez ingresa en el minuto 82", cuestionó.

Luego dirigió sus dardos en contra de Diego Valdés, quien hizo su debut en las presentes eliminatorias. "¿Valdés? ¿Qué ha hecho Valdés por la selección? Es un muy buen jugador, que tiene buena técnica, tiene buen remate, en sus clubes", concedió en su encendido análisis por Youtube.

Diego Valdés tuvo su debut en las eliminatorias en medio de su buen momento en el fútbol mexicano

"¿Pero qué ha hecho en la selección? Es un volante de recorrido, de despliegue. Pero cuál es el aporte de Valdés en la selección chilena. Porque ya lo han probado varias veces. A ojos cerrados prefiero a Jiménez", explicitó al hacer el paralelo entre el jugador de Santos Laguna y el de Palestino.

