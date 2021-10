El técnico de Paraguay, Eduardo Berizzo, reconoció que su equipo no jugó bien frente a la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Berizzo reconoce: "No generamos nada y en cinco minutos el partido se nos va de la manos"

Este domingo la selección chilena derrotó por 2-0 a Paraguay en San Carlos de Apoquindo por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Eduardo Berizzo, técnico de la visita, reconoció que su equipo no jugó un buen partido e incluso criticó a uno de sus jugadores a nivel defensivo.

"No tuvimos la posibilidad de encontrar balones arriba, estuvimos bien cerrados en la primera parte, pero en cinco minutos el partido se nos va de las manos. Es verdad que no generamos opciones", señaló.

"Evidentemente el partido no fue bueno, defensivamente estuvimos ajustados hasta el gol, pero en ataque no generamos nada", añadió.

Luego, afirmó: "No me gusta puntualizar en lo individual, si jugamos mal es responsabilidad mía. Tuvimos cuatro jugadores de corte ofensivo, aún así no logramos generar opciones".

Sobre el rendimiento del jugador Hernán Pérez, comentó: "La función era defender a Isla, sostenerlo en ida y vuelta, evidentemente no fue eficaz, en cinco minutos nos provocaron dos situaciones".

"Teníamos cuatro delantero en cancha, jugadores muy dinámicos, pero fuimos ineficaces y lo pagamos caro. En ataque no combinamos bien, en un descuido, recibimos dos goles por la banda derecha que era la más protegida", finalizó.

