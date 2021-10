El entrenador más exitoso de la historia del fútbol chileno, Manuel Pellegrini, criticó duramente la actualidad de la actividad profesional en el país, si bien manifestó su deseo de que la selección consiga la clasificación al próximo Mundial de Qatar 2022.

En conversación con TyC Sports, el Ingeniero aseguró que "en Chile se ha extraviado el camino", que "no hay generación de recambio en la selección chilena" y la Generación Dorada "sigue dándolo todo, pero el desarrollo del fútbol chileno no ha estado a la altura".

Duros conceptos de parte del estratega del Betis de España. "Creo que es muy importante llegar al Mundial como una consecuencia de la mejoría del fútbol en el país, y no de un hecho puntual, que se ganen unos partidos", reflexionó el estratega nacional.

"En eso Chile ha extraviado un poco el camino. No hay generación de recambio, están estos jugadores dando todo lo que han sido capaces en el pasado y todavía les queda una vigencia, pero el desarrollo del fútbol chileno no está a la altura para haber asegurado una ida al Mundial", manifestó.

"Ojalá se logre, porque es muy importante, pero creo que es un llamado de atención a los últimos años, por cómo se ha dirigido el fútbol chileno", sentenció el entrenador de 68 años.

¿Dirigirá Pellegrini la selección chilena?



El tema sobre la posibilidad de dirigir a la selección chilena salió a la palestra, y Manuel Pellegrini contestó con mucha claridad. Sí tiene el deseo, pero bajo ciertas condiciones. Y rechazó la chance de hacerlo hace tres años, cuando definitivamente llegó Reinaldo Rueda.

"Yo siempre he dicho que espero en algún futuro tener la posibildiad de dirigir la selección chilena. El trabajo de selección es administrativo, de ver mucho video y dirigir a los jugadores cuando vienen de europa. Es muy poco el trabajo de cancha y me gusta mucho", explicó.

En ese sentido, el Ingeniero recordó la opción en la Roja que rechazó a fines de 2017. "No se dio porque tenía contrato vigente en Inglaterra, cuando un gran amigo mío que es Arturo Salah, que estudiamos juntos para técnicos, fue presidente de la ANFP. No pude irme con él en ese momento", recordó el estratega del Betis.

Pellegrini dirigió a LDU, San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City, Hebei Fortune, West Ham United y Betis en el exterior

De todas formas, el entrenador aclaró que "si en algún futuro pudiera entregar toda mi experiencia para dirigir todo el fútbol chileno, desde un aspecto más global y no sólo la selección chilena, y hay una directiva que concorde en el camino; jamás me restaría de ir a Chile y terminar mi carrera ahí".

Pero la ocasión tendrá que esperar. "No es el momento, porque hay un seleccionador y no rompería un contrato, porque he tenido la oportunidad de ir a otros clubes económicamente mejores, pero trato de cumplirlo siempre", puntualizó Pellegrini.

"Mi prioridad es el trabajo de clubes y lo será mientras tenga un club de categoría y de calidad y que me motive. No pongo los clubes por encima del país, pero es el trabajo que me motiva día a día", reconoció el ex entrenador de Manchester City, Real Madrid y River Plate.

"Sé que en la selección es un trabajo distinto, pero me gustaría tomar un plan global del fútbol chileno y para eso no voy a ir a poner la cabeza en la guillotina. Tendría que haber una directiva con la que concordemos en la forma de trabajar", completó.