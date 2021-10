No es fácil partir al exterior desde el fútbol chileno en estos días. Y menos con la expectativa que generó Carlos Palacios con su venta al Internacional de Porto Alegre, una movida que no termina de madurar y donde la selección chilena aparece como principal interesada.

Son 24 partidos jugados en Brasil, pero sólo uno completo. Cero goles en la alforja. Un panorama sombrío, pero que la Roja deberá estrujar al máximo, después de que Martín Lasarte confirmara a La Joya como titular para el choque de este jueves en Lima.

Será la primera titularidad en cinco partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. Y aunque el desafío es de altísima complejidad, el hombre que lo lanzó al profesionalismo y actual técnico de Unión Española, César Bravo, pone fichas.

"Es una oportunidad que tiene que aprovechar. Tiene capacidad, me gustaría verlo con más confianza y más protagonismo para las condiciones que tiene y debe demostrar. Pero estoy convencido de que lo puede hacer", asegura el entrenador en diálogo con Redgol.

La receta va del lado de la seguridad que sienta Palacios. "Yo creo que le falta más confianza. Si bien es un jugador de experiencia y jerarquía, que está en un medio internacional fuerte como Brasil, necesita un apoyo más", explica Bravo.

Después de cuatro partidos como reemplazante, Carlos Palacios debutará como titular en Chile por las Eliminatorias Qatar 2022

Es lo que indica la experiencia del DT: "Siempre el joven necesita respaldo del jugador de experiencia, de jerarquía, que ha conseguido logros con la selección a nivel internacional. Ahí debiesen apoyarlo más. Si se equivoca, seguir apoyándolo y creyendo en él".

Para Bravo, el respaldo es la llave para que se pueda "conformar una buena mixtura en la selección. Con confianza, partiendo por los jugadores grandes como Claudio Bravo, Gary Medel y Arturo Vidal, que siempre lo hacen", sentencia el formador hispano.

"Me gustaría ver a Palacios más centralizado"



Una de las singularidades que tendrá Carlos Palacios este jueves en Lima será su posición, ya que será un volante cargado a la banda con rol de extremo y recorrido de lateral. Al técnico César Bravo no le convence demasiado.

"Me gustaría ver a Carlos más centralizado, no tan abierto, porque es un jugador que necesita estar cerca del balón y si no le llega, será muy difícil que pueda participar y ahí le provoca esa falta de contyiniudad dentro de un partido", explica el entrenador de Unión Española.

Carlos Palacios espera convertir su primer gol desde que partió de Unión Española

Sin embargo, el ex defensor confía en que Martín Lasarte haya tomado la decisión correcta para el extremo de 21 años. "Si el técnico lo vio, tuvo que haberlo conversado y cree que los jugadores pueden hacerlo perfectamente en esa posición", subraya Bravo.

El DT está en la primera línea de afectos del jugador. "Siempre le deseo éxito, en Brasil y en la selección, como él en los partidos de Unión Española. Así que le deseo lo mejor, que pueda demostrar sus condiciones y que el cuerpo técnico pueda sacarle provecho", agrega Bravo.

Bravo hizo un alto para Redgol antes del almuerzo con el plantel de Unión Española, que esta noche visitará a Universidad Católica por la fecha 25 del Campeonato Nacional, con la baja de Bastián Yáñez, quien estará disponible en el próximo partido contra Curicó Unido.

