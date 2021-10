La derrota de la selección chilena ante Perú en Lima duele más que nunca por la urgencia que tenía la Roja de traerse los puntos ante un rival directo en la lucha por seguir en camino en las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El equipo nacional volvió a presentar los mismos fantasmas y pareciera que ya no hay solución.

Los próximos partidos ante Paraguay y Venezuela aparecen como la última opción antes de poner la lápida definitiva y las voces de los viejos cracks apuntan a partir de cero y darle cuerda al famoso recambio para la próxima pasada de noviembre si la Roja sentencia su eliminación.

“Yo esto lo vengo planteando desde que estaba Sampaoli en la selección, que pedía que él buscara alternativas a este grupo de jugadores. Y nunca se hizo nada. Hoy tratamos de buscar opciones cuando la competencia ya están avanzadas”, dijo Jorge Aravena en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El Mortero, ex mediocampista de la selección y la Católica agregó que “ya no tenemos otra opción (darle mayor cabida a los jóvenes), y si nos hubiésemos preocupado de buscar alternativas no estaríamos pasando por esto”.

Por su parte, Jaime Vera sostuvo que potenciar más y mejor a los jóvenes “se tendría que haber hecho mucho antes, pero hoy estamos muy encima. Habría que pensarlo cuando terminen estos dos partidos, ver cuántos puntos saca Chile y ver qué se puede hacer para adelante pensando en el futuro, quizás los cambios pueden hacerle bien a Chile”.

El Pollo agregó que “no digo que la generación dorada no se la haya jugado, pero en algún momento tienes que hacer cambios. Siempre debe haber una selección joven jugando, afrontando partidos amistosos. Pensar hoy en un cambio ahora no es conveniente. Después ver los dos partidos, pensar en algunos cambios y que jueguen los jóvenes”.

Otro que se sumó al debate fue Osvaldo Hurtado. Arica también lamentó que no se hiciera un trabajo planificado y serio con los más jóvenes, cree que se debería dar paso a la nueva generación y asesorarse con gente experta como Ignacio Prieto y Manuel Pellegrini.

“Hace rato se debería haber trabajado con los jóvenes y aprovechar esos días hermosos que nos dio la generación dorada, que los sigo respetando, pero no les sacamos todo el provecho. Hay que replantearse el trabajo con los menores. Se ve difícil el futuro del futbol chileno”, argumentó Arica Hurtado.

Agrega que “en Europa las distancias son más cortas, pero ya lo hizo Alemania, Francia, España, Bélgica… un plan común, de verdad, sin amiguismos. Hay gente importante a la que se le puede preguntar: Prieto o Pellegrini”,

Juan Carlos Letelier siguió la misma línea: “hay que jugar estas dos fechas y ver cómo vamos a quedar. Por ejemplo ayer, no puedes entrar con un jugador tan joven en un partido decisivo. Sólo Rueda presentó un plan de trabajo a largo plazo y no se pudo por la pandemia. Después de las dos fechas hay que ver qué se hace, ver si se hace una planificación y llamar un DT que presente un proyecto”.

Letelier sentenció que “nosotros tenemos una base, jugadores que están afuera jugando y son jugadores con experiencia. No tienen 17 ó 18 años, tienen 21 y varios son titulares en sus equipos. Hay que formar otra selección y ver de qué forma va a jugar. La era y forma táctica de Bielsa se termina con esta selección, y el DT que llegue, hay que ver qué propuesta tiene, porque ya no tendremos a los Alexis, Vidal o Aránguiz”.