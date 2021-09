Claudio Bravo habló en rueda de prensa tras la derrota de la selección chilena contra Colombia por la décima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 en Barranquilla. La Roja queda muy condicionada y deberá empezar a sumar de tres si no quiere quedarse fuera del próximo mundial de forma temprana.

“No debemos excusarnos en la fecha triple, pero es complejo teniendo dos partidos afuera en condiciones complicadas como la altitud de Quito, el calor y la humedad de Barranquilla. Pero no nos vamos a excusar con eso. Hoy no nos vimos como sí nos vimos con Brasil en casa, o con el orden en Ecuador”, dijo Bravo.

El arquero de la Roja agregó que “hoy fue de esos días que hay que sacar lecciones, hay que aprender, seguir con la ilusión que podemos clasificar a una Copa del Mundo y sacar mejores resultados. Pero sí, es complejo cuando tienes tres fechas y dos de visita”.

El 1 complementó que “es desgastante, hay que estar ahí, vivirlo, entrenar en estos lugares, palpar lo que significa la altitud, el calor de Barrranquilla, la humedad, pero que no suene a excusa. Debemos seguir mejorando, las posibilidades están ahí y dependen de nosotros”.

En medio del pesimista panorama, Bravo cree que Chile aún se puede ilusionar y no baja los brazos. Para el capitán de la Roja aún hay chances de meterse en zona de clasificación.

“Aún no terminan las eliminatorias, matemáticamente hay opciones, quedan muchos puntos por disputar. Depende de nosotros. Si volvemos a hacer las cosas de buena manera, si competimos, las cosas se pondrán de cara a clasificar. Hoy es un día para aprender y sacar lecciones”, expuso.

Para cerrar, el arquero de los registros del Real Betis sentenció que “lo intentamos hasta el último segundo, no bajamos los brazos, no nos vimos como veníamos compitiendo pero tratamos de dar lo mejor. Con cansancio, fatiga, con gente que no llegó en óptimas condiciones. Eso es admirable y lo rescato, el querer estar, pelear hasta el final y no bajar los brazos. Es lo que haremos en estas eliminatorias”.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.