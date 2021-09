Volkanovski vs Ortega | Horario, quién transmite y dónde ver el duelo estelar de UFC 266

La UFC destaca por combates llenos de emoción y talento, por lo que el próximo evento es esperado con ansias por sus fanáticos. En él, y dentro de los múltiples combates en el octágono, la pelea principal correrá por parte de dos firmes exponentes de las artes marciales mixtas, donde Alexander Volkanovski enfrentrá a Brian Ortega.

El duelo será válido por el título de Peso Pluma que posee Volkanovski, quien en el papel asoma como favorito ante el estadounidese - mexicano, aunque eso debe ratificarlo en la pelea en Las Vegas. El australiano llega tras dos victorias tras quitarle el campeonato a Max Holloway y posteriomente revalidarlo ante él mismo.

De cara al duelo en el T-Mobile Arena, Las Vegas Estados Unidos, Volkanovski avisó que "seré una bestia completamente diferente. Mi última vez, en la Fight Island, no quiero que suene a excusa, pero no me presenté en absoluto. Aún así fui capaz de hacer mi trabajo. Eso demuestra el nivel que tengo".

Por su parte, Ortega llega con una sola pelea en más de dos años en la UFC, eso tras sufrir una lesión en su rodilla en 2019. Pese a eso, y dados sus pergaminos, el pelador norteamericano confía en sus capacidades con miras al duelo.

“Su standup obviamente es bueno (Volkanovski), su capacidad para mantenerse disciplinado allí con sus habilidades y su movimiento. Hay pequeñas aberturas allí, y él las ve y las toma. Es el campeón por una razón y le doy crédito. Hablo mi mierda, pero al final del día tengo respeto”, aseguró en conferencia de prensa.



Día y hora: ¿Cuándo pelean Volkanovski vs Ortega?



Volkanovski vs Ortega pelearán este sábado 25 de septiembre en el duelo estelar con una velada que empezará a las 19:00 horas y tendrán los siguientes duelos destacados:

- Campeonato de Peso mosca femenino en juego: Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy

- Peso Medio: Nick Diaz vs. Robbie Lawler

- Peso Pesado: Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik

- Peso Mosca Femenino: Jéssica Andrade vs. Cynthia Calvillo



Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Volkanovski vs Ortega?



El combate y las demás peleas serán transmitidas por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Volkanovski vs Ortega?



Para ver en vivo la pelea por streaming podrás hacerlo en Star+ y UFC Fight Pass.