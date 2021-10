El deportista nacional quien no estuvo citado en los cuatro primeros compromisos tendrá su gran oportunidad el domingo, cuando enfrenten al New Orleans Saints, según informa el entrenador Ron Rivera.

Lo que muchos fanáticos estaban esperando se puede dar este fin de semana, cuando Sammis Reyes tenga la gran chance de debutar en la temporada regular de la NFL.

El ala cerrada chileno no estuvo citado en los cuatro compromisos iniciales del Washington Football Team, algo que el entrenador Ron Rivera explica, destacando que este fin de semana tendrá su oportunidad cuando enfrenten al New Orleans Saints.

"Le dije: ‘mira, habrá una oportunidad. Ahora tienes que estar listo y seguir entrenando, continuar con lo que estás haciendo’. Él estaba muy emocionado con eso. No he hablado específicamente para lo que viene esta semana, pero si él reacciona como lo hizo la vez anterior, funcionará. Ha hecho un buen trabajo, se ve bien en las prácticas, no se achica. Va a ser interesante verlo en un partido”, destaca Rivera.

Sammis Reyes no estuvo citando en los cuatro primeros partidos de la temporada de la NFL

El coach de origen latinoamericano volvió a levantar la figura de Reyes, destacando que viene del extranjero y que está preparado para asumir el desafío.

"Es muy importante destacar que Reyes viene de Chile. Este deporte puede ser global, puedes encontrar atletas de todas partes del mundo y eso es muy bueno. Hay que apreciar su recorrido, porque ha trabajado muy duro para estar acá", cuenta.

En ese mismo sentido, el entrenador alabó las capacidades que tiene el nacional a la hora de poder ser un aporte en el equipo.

“Es un tremendo atleta. Por la estructura de su cuerpo, su talla, tiene el cuerpo para jugar este deporte y también la mentalidad. Cuando ves la forma en que se prepara, lo que estudia y cómo hace las cosas, lo ha hecho de la manera correcta”, finaliza.

Sammis espera el momento

Pese a no estar presente ante Los Angeles Chargers, New York Giants, Buffalo Bills y Atlanta Falcons, Sammis Reyes tendría su gran oportunidad ante New Orleans Saints.

Por lo mismo, ante la oportunidad, el deportista nacional se muestra cauto en redes sociales e invita sus seguidores a ser pacientes, como un modelo de vida.

"Vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere todo ahora mismo ... Aprenda a ser agresivamente paciente, aprenda a confiar en el proceso, aprenda lo que se necesita para estar donde quiere estar ... Y finalmente; no dejes que nadie te supere", cuenta en su Instagram.