Empieza el camino de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Durante esta jornada, la organización del evento deportivo abrieron la carrera para encontrar a la mascota de la competencia, que se definirá en votación popular.

“A partir de hoy y hasta el 25 de agosto, chilenos y extranjeros pueden votar por su favorita entre las cinco opciones disponibles en la web www.santiago2023.org/mascota. La opción que reciba más votos, será la mascota oficial de los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos Santiago 2023”, informaron.

Agregan que “la Corporación Santiago 2023, siguiendo el Plan Estratégico de organización de los Juegos, licitó mediante concurso público a agencias profesionales chilenas, la creación de la Mascota Oficial, bajo estrictos parámetros relativos a la marca, originalidad e identificación con el país organizador”.

Y las opciones son cinco: Fiu, Pewü, Chitama, Juanchi o Santi, inspirados en la flora y fauna autóctona de Chile, con su diversidad ecológica y geográfica.

Fiu es “un pájaro Siete Colores, vivo en los humedales de Chile a lo largo de su territorio. Mis colores representan la diversidad de los seres humanos y sobre todo a los deportistas. Ser pequeño no es dificultad para dar mi mayor esfuerzo. Al igual que los deportistas, todos los días son un nuevo desafío para mí. Mis colores significan: fuerza, constancia, respeto, determinación, honestidad, compañerismo y pasión”.

Por su parte, Pewü representa “un piñón chileno proveniente de un árbol ancestral llamado Araucaria. Mi nombre significa “primavera y reencuentro”. Como fruto sagrado represento la energía, pasión, convicción y la inclusión de mi pueblo. Deseo invitarte a un mundo mejor, donde el deporte y el cuidado del medio ambiente inspiren a nuevas generaciones de deportistas. Me gusta el deporte porque nos permite cumplir nuestros sueños y el mío es convertirme en Araucaria. La perseverancia es mi bandera”.

Chitama “un lagarto corredor de Atacama, una especie que representa cualidades únicas que me convierten en una mascota idónea para sortear los desafíos. Por lo que más he recibido aplausos y medallas es por mi agilidad y persistencia, ya que logro vivir y dar el máximo esfuerzo pese a las inclemencias climáticas. Mi amistad con las personas es un valor destacable, ya que quienes logran divisarla, descubren escamas de carácter suave y simpático”.





En el caso de Juanchi, es “un pingüino diferente a todos, pese a no poder volar, llego a lo más alto con mi optimismo y capacidad de resiliencia. Porque independiente a ser una especie en vías de extinción, aún doy la pelea para jugar, nadar y reír. Mi forma de torpedo me ayuda a desplazarse por el agua de manera veloz; y puedo adaptarme a diferentes climas. Soy una especie todo terreno y con cualidades que me llevarán a lo más alto del podio”.

Por último, Santi es “un puma alado cordillerano, que he bajado a la ciudad de Santiago para darle vida a los Juegos. Habito en las altas cumbres del valle de Santiago. Aunque pocas veces he sido visto por el ser humano, bajo a la ciudad para demostrar mis habilidades atléticas en Santiago 2023. Infatigable, veloz, gran saltador, en el deporte que participa lo da todo y demuestra su gran habilidad y destrez”.

El resto es tarea de todos los que quieran participar: @santiago2023oficial está buscando su Mascota Oficial para representar a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Elige tu favorita y vota en santiago2023.org/mascota ¡Sé parte del evento multideportivo más grande de América!