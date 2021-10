La selección chilena tendrá un duro desafío en la próxima triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja llega obligada a sumar los nueve puntos en juego si es que quiere mantener viva la ilusión de ir a la cita deportiva.

El equipo de Martín Lasarte quedó más que complicado tras las derrotas ante Brasil y Colombia, sumado al empate con Ecuador, teniendo que jugarse el todo o nada en este mes de octubre. Y el primer desafío que hay por delante es Perú.

Los pupilos de Ricardo Gareca tiene ocho puntos y está a solo uno arriba de Chile. No obstante, ambos están fuera de zona de clasificación y necesitan con urgencia volver a sumar de a tres. Así lo entiende Wilder Cartagena, quien calentó con todo el Clásico del Pacífico.

En conversación con RPP, el volante del Al-Ittihad Kalba se refirió a lo que será el choque con la Roja. "Creo que no nos consideramos superior ni inferior que nadie, solo tratamos de competir de igual a igual con todas las selecciones y sacar los 3 puntos en cada partido. Respetamos a Chile, es un rival muy duro que siempre hemos tenido buenos partidos con ellos y estamos con mucha responsabilidad de obtener el triunfo en casa".

Chile y Perú vuelven a verse las caras en eliminatorias. La última vez fue triunfo para la Roja en el estadio Nacional. Foto: Agencia Uno

Cartagena también se refirió a las ausencias de Arturo Vidal (suspendido), Eduardo Vargas y Eugenio Mena (titulares lesionados). "Son bajas importantes, nosotros igual tenemos jugadores que parece no van a llegar. El tema es parejo, en lo personal creo que Chile tiene jugadores para reemplazarlos, los que querrán aprovechar su oportunidad. Si nos confiamos podemos sufrir mucho, estamos enfocados en hacer bien las cosas".

De hecho, el volante no se siente ganador solo porque serán locales en eliminatorias. "No pienso que seamos favoritos. El mensaje del profesor es claro, que es un momento donde debemos estar juntos, todos los que hemos formado parte de la selección. Creo que no es de descarte. Será una fecha triple complicada para todas las selecciones, pero sí es un partido para ganarlo sí o sí porque nos acomodamos en la tabla y nos daría confianza para los siguientes encuentros".

Finalmente lanzó una potente frase para calentar el Clásico del Pacífico. "Con Chile siempre ha sido un clásico, desde que estoy en menores siempre me he metido eso en la cabeza, son partidos que se tienen que ganar sí o sí, ellos lo toman de la misma manera. Cada partido que jugamos con ellos es a muerte y este no va a ser la excepción".

Chile enfrenta a Perú el próximo jueves 7 de octubre desde las 22:00 horas de nuestro país. ¿Logrará traerse los tres puntos desde Lima?

Recuerda que en octubre podrás ver la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde un dispositivo conectado a internet fijo o wifi, en territorio nacional, para disfrutar de la mejor imagen y sonido.