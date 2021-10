Venezuela vs Ecuador | Día, horario y canal para ver en vivo por las Eliminatorias de la CONMEBOL a Qatar 2022

Venezuela se comienza a jugar sus últimas cartas en el intento por luchar a su primer Mundial adulto. La Vinotinto recibe en una nueva fecha de la Eliminatorias a Qatar 2022 a Ecuador, con la obligación de ganar.

Todavía con Leonel González como técnico interino, Venezuela quema sus últimas gotas de ilusión con Qatar 2022. Para este complejo objetivo, la Vinotinto no contará con cuatro importantes figuras: Mikel Villanueva, Jefferson Savarino, Josef Martínez y Salomón Rondón. Los tres primeros no estarán por problemas físicos, mientras que el delantero del Everton inglés no se integró para evitar una cuarentena en su regreso a Europa.

Ecuador de la mano de Gustavo Alfaro, busca volver a una cita mundialista luego de su última participación en Brasil 2014. Después del encuentro ante Bolivia, la Tricolor viaja a Venezuela buscando los tres puntos ante uno de los rivales que en el papel, se ve como uno de los abordables de las Eliminatorias. En esta fecha triple, el técnico argentino volverá a contar con el arquero Alexander Domínguez.

El último choque entre Venezuela y Ecuador fue en el contexto de la última Copa América, donde en un verdadero partidazo empataron 2-2 con gol de la Vinotinto en el minuto 91. Los Llaneros serán rival de Chile en el último partido de la actual fecha triple de Eliminatorias.

Recuerda que en octubre podrás ver la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo, full HD y gratis por Redgol. Sólo debes ingresar desde un dispositivo conectado a internet fijo o wifi, en territorio nacional, para disfrutar de la mejor imagen y sonido.

Día y hora: ¿Cuándo juega Venezuela vs Ecuador por Eliminatorias?



Venezuela vs Ecuador está programado para el próximo domingo 10 de octubre a las 17:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV y en qué canal a Venezuela vs Ecuador?



Venezuela vs Ecuador podrá ser visto en TV por TNT Sports, aunque todavía no es confirmada la señal específica que lo transmitirá. También lo dará Chilevsión. Revisa a continuación los canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 3 (Ex CDF Básico)

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

TNT Sports 2 HD

VTR: 856 (HD)

DTV: 1633 (HD)

ENTEL:

CLARO: 491 (HD)

GTD/TELSUR: 80 (HD)

MOVISTAR: 897 (HD)

TU VES: ***

*Señal Movistar es solo para nuevo Decodificador IPTV (Fibra óptica)

CHV

Abierto

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Online: ¿Dónde ver por streaming y gratis a Venezuela vs Ecuador?



Venezuela vs Ecuador, y toda la fecha triple de Eliminatorias de octubre, la podrás ver en vivo, online gratis y full HD en RedGol.cl (solo necesitas conexión a wifi o internet fijo y estar en territorio chileno).

Además, puedes ver el partido de Venezuela vs Ecuador en vivo por Estadio TNT.