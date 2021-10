PSG vs Olympique de Marsella EN VIVO | Ver ONLINE y por TV el partidazo entre Lionel Messi y Jorge Sampaoli

El súper domingo de futbol nos trae a Francia, donde se dará uno de los grandes partidos del torneo galo, el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli recibirá en el Stade Vélodrome al París Saint-Germain de Messi y compañía.

Duelo correspondiente a la fecha 11 de la Ligue One y que marcará el reencuentro entre el casildense y la pulga, esto tras haber coincidido ambos en la selección argentina, cuando el extécnico de la U dirigió a la albiceleste en las Eliminatorias y en el posterior Mundial de Rusia 2018.

No obstante, al parecer no hay mucha onda entre el astro argentino y el técnico del Marsella, a las informaciones que salen en los medios argentinos se sumó la declaración del mismo Jorge Sampaoli, el extécnico de La Roja reconoció en la previa de este importante encuentro no haber tenido contacto con el “30” del PSG tras su salida de la selección, sin embargo, reconoció lo difícil que será enfrentarlo este domingo.

Al cierre de esta nota, la tabla de posiciones de la Ligue One de Francia tiene al PSG de Messi, Neymar y Mbappé, en el primer lugar con 27 unidades, con nueve puntos más que su más cercano escolta, mientras que el Marsella es tercero con 17 puntos.

Día y hora: ¿Cuándo juega Olympique de Marsella vs PSG?

Marsella vs PSG jugarán el día domingo 24 de octubre a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Marsella vs PSG?

El partido entre Marsella y PSG será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Marsella vs PSG?

El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Star Plus.