Este lunes el Real Betis consiguió un triunfo más que importante en La Liga de España. El equipo de Claudio Bravo, que no sumó minutos, y Manuel Pellegrini derrotó por la cuenta mínima y de manera agónica al Deportivo Alavés.

El resultado deja al equipo de los chilenos en el octavo lugar de la tabla de posiciones, escalando cada vez más cerca de los primeros lugares y llegando con confianza al duelo por la UEFA Europa League de este jueves ante el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz.

"Son tres puntos muy importantes para estar más cerca de los equipos de arriba. Fuimos desde el inicio en busca de los tres puntos. Tuvimos un buen volumen ofensivo, en la segunda parte entraron dos bandas naturales y por ahí llegó el gol. Creo que fue un partido muy completo", explicó en conferencia de prensa.

Para Pellegrini, el encuentro terminó a favor gracias a la entrega de sus dirigidos. "Creo que estuvimos más cerca del gol en el primer tiempo. Luego todo fue muy igualado, ellos tuvieron un par de ocasiones, Se decidió en los últimos minutos, fue mérito de los jugadores por mantener la seguridad atrás e ir a por el partido".

El Betis de Pellegrini y Bravo derrotó en la agonía al Alavés. Llegan con la moral arriba a la Europa League ante el Bayer Leverkusen. Foto: Getty Images

Además, el Ingeniero se toma con calmas los números que está dejando en el Betis. "Son cifras que reflejan un trabajo, pero no es una preocupación, no es lo más importante. La gente me ha tratado muy bien en Sevilla, me pone contento el ver jugar bien al equipo".

A buscar el liderato en la Europa League

Ya con el triunfo ante el Alavés en el bolsillo, el Betis ahora se enfoca en su próximo desafío. Este jueves reciben al Bayer Leverkusen, un duelo donde se define el liderato del Grupo G de cara a las tres fechas finales de la primera fase del torneo.

"Queremos hacerlo de la mejor manera en las tres competiciones. Pensamos ya en el jueves, tendremos menos descanso que el Leverkusen pero quizás podamos compensar el cansancio con cambios. El aspecto mental también será importante tras esta victoria", reconoció el Ingeniero.

Finalmente y en esa misma línea, Pellegirni destacó el aporte de los suplentes. "La medalla no me la pongo yo, los jugadores son los que deciden. Si se pierde, los cambios hubiesen sido muy malos. Es importante la manera de plantear el partido y lo hicimos de dos maneras distintas. Entraron en gran nivel tanto Joaquín como Borja, que convirtió el gol", cerró.