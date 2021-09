Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, ofreció una entrevista al humorista Guilherme Geirinhas en su podcast, e hizo pública una petición a su hijo "antes de morir".

Dolores es fanática del Sporting de Lisboa y quiere que su hijo se retire ahí, y no sólo eso, sino que también alcance a jugar con su hijo, Cristiano Ronaldo Jr, en el equipo.

"Ronaldo tiene que volver aquí, él estaría aquí por mí. Le gusta ver los partidos del Sporting. Ya le dije: 'Hijo, antes de morir quiero verte volver al Sporting'", reveló su progenitora.

Sobre su nieto comentó: “Con la edad de él juega mejor que Ronaldo. Cuando Cristiano era niño no tenía entrenador, y hoy Ronaldo es el profesor de su hijo”.

También cuenta que su nieto le dice: "Cuando nos vayamos a Lisboa quiero jugar en el Sporting", y ella agrega: "Verlos juntos en el Sporting es mi sueño, sería espectacular”.

Y bromeó: "Hoy, el número 7 pertenece a Tabata en el Sporting... por ahora. ¡Cuando venga Ronaldo, será suyo!".

Sobre la llegada de Cristiano al Manchester United, desveló: "En la televisiónse hablaban del Manchester City, pero él me decía: 'Mamá, no te preocupes por lo que digan, porque me voy al Manchester United'".

"Ver el estadio lleno, con 75 mil personas, cantando su nombre fue una gran emoción”, finalizó.