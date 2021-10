El crack del Borussia Dortmund, Erling Haaland, no participará en los duelos de Noruega ante Turquía y Montenegro por Eliminatorias, luego de que se confirmara que sufre una fuerte dolencia muscular.

La selección de Noruega sufrió un baldazo de agua fría en las últimas horas, luego de que se confirmara que no podrán contrar con su máxima estrella, Erling Haaland, en la próxima fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El artillero de 21 años estuvo ausente en los dos últimos partidos de Borussia Dortmund debido a una molestia muscular, que lamentablemente terminó siendo más grave de lo que se premusió inicialmente.

De acuerdo a lo informado por Marco Rose, entrenador de los negriamarillos, la dolencia del jugador es tal, que ni siquiera puede mantenerse en pie. “Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones".

"(Haaland) me dijo muy oportunamente ‘entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar’”, confesó el DT.

“Este es el status quo con el que estamos trabajando, y creo que sería inteligente si todos dejáramos de especular. Entiendo a la federación noruega. Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona", espetó el estratega del BVB.

De esta manera Erling Haaland no podrá decir presente en los partidos de Noruega ante Turquía y Montenegro por Eliminatorias rumbo al mundial, sumándose a las bajas de Alexander Sorloth y Joshua King.

"Hola gente, una pena no poder estar preparado para los partidos con la selección. Tenía muchas ganas. En todo caso, buena suerte a Noruega", tuiteó el jugador del Dortmund.

Por otro lado el médico de la selección noruega, Ola Sand, confirmó a través de un comunicado que "la lesión parecía poder reducirse, pero la evolución fue muy lenta desafortunadamente. Hay también riesgo de complicaciones si regresa demasiado rápido".

Noruega es actualmente segunda en el grupo G de las Eliminatorias con 13 puntos, los mismos que el actual líder, Países Bajos, y se enfrentará a Turquía en Estambul y después a Montenegro en Oslo.