Luis Enrique se cansa de la prensa y explota: "No los leo porque sé más de fútbol que la mayoría"

Luis Enrique y su relación con la prensa siempre ha estado lejos de ser positiva, algo que se ratificó en la previa del partido entre la selección de España e Italia por las semifinales de la UEFA Nations League. La razón de la disputa, en esta ocasión, por los nombres que figuran en la nómina.

Tal como lo hizo en la Eurocopa, el entrandor prescindió de los jugadores del Real Madrid, llamó a elementos del complicado Barcelona como Sergi Roberto y el juvenil Gavi, además de dejar por fuera a algunos de los que tienen mejor actualidad en sus clubes como Brahim Díaz (Milan), Luis Alberto (Lazio) y Fabián Ruiz (Napoli).

Es por eso que ha estado en el centro de las críticas por parte de los periodistas y en la conferencia de prensa previo al compromiso ante los campeones del Viejo Continente respondó enfáticamente. "No los leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que ustedes. No hay una opinión que pueda leer que mepueda interesar", afirmó.

Luis Enrique se enfrentará a su verdugo en la Eurocopa. (Foto: Getty Images)

En cuanto al partido, se enfrentará nuevamente al equipo que lo eliminó en semis de la Euro. "No me gusta aquello de temer o preocuparse. Nosotros como entrenadores no tememos nada, pero necesitamos pelear contra Italia cuando ellos tienen la pelota, porque juegan muy bien. Nuestra idea es jugar todo el partido de la misma manera", añadió.

Con respecto a los ausentes en España, Luis Enrique dejó puertas abiertas a todos. "No me gusta hablar de los jugadores que no están, pero están bien y estos jugadores pueden volver a la selección.Pero yo tengo que escoger según lo que quiero hacer", puntualizó.