Entrenador del Seattle Sounders defiende a Raúl Ruidiaz: “Si jugara más con la selección peruana, haría más goles. No lo ponen muchos minutos”

El ex Universidad de Chile, Raúl Ruidiaz, atraviesa un gran momento en el Seatlle Sounders, pero no logra rendir en la selección peruana donde no marca un gol desde 2018 y es duda para Ricardo Gareca si estará nominado o no al duelo ante la selección chilena en octubre.