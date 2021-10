El ex arquero de Colo Colo, Renny Vega, anticipó el partido de este jueves entre Chile y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Renny Vega: "Sabemos que los números no nos dan para ir al Mundial, pero Venezuela viene con un envión anímico"

Este jueves a las 21:00 horas la selección chilena se enfrenta a Venezuela por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Uno que es palabra autorizada para anticipar este partido es el ex arquero Renny Vega, pues defendió a la selección vinotinto en clasificatorias y también conoció el medio chileno cuando jugó en Colo Colo.

El ex meta cree que el equipo de su país puede darle la pelea a la Roja, pues vienen ánimo arriba luego de vencer como local a Ecuador.

"Sabemos que a Venezuela no le dan los números para llegar al Mundial, pero el partido ante Ecuador los motivó, hacía falta darle una alegría al camarín, y fue un envión para ellos", señaló Renny Vega en Cooperativa.

Aunque advirtió: "Chile es fuerte de local y más con la motivación que da la hinchada. Será un partido muy complicado para Venezuela".

Sobre la marginación de Yeferson Soteldo, expresó: "No sé qué pasó con Soteldo. Al parecer hubo algo externo a la disciplina, pero prefiero no hablar. Esperamos que Venezuela pueda sacar un resultado positivo, pero no será fácil".

Venezuela es último en las Eliminatorias con sólo 7 puntos, tres menos que la Roja. En Chile buscará sumar en medio de una polémica por un supuesto acto de indisciplina de Yeferson Soteldo.

