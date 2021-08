El ex Manchester United y Real Madrid, Javier Chicharito Hernández, afirmó que cayó en una depresión profunda apenas llegó a la MLS a jugar por Los Ángeles Galaxy.

Javier Chicharito Hernández no vive un buen momento desde que llegó a la MLS a defender la camiseta de Los Ángeles Galaxy donde llegó como gran estrella luego de sus pasos por el Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

El mexicano conversó con ESPN respecto a lo que le ha tocado vivir y en un momento confesó que “caí en una depresión profunda”.

Agregando que “no era responsabilidad ni del COVID, ni de la muerte de mi padre, ni de las personas relacionadas a mis situaciones personales, ni que si el clima, ni que la ciudad”.

De ser una de las figuras de la selección mexicana, Chicharito ha sido relegado desde 2019



Ya con más tranquilidad Chicharito confiesa que “creo que tenía un vacío tan fuerte conmigo mismo que luego me di cuenta que solamente se iba a llenar con amor propio y nada más, pero cuando sabes que tú eres el responsable eres el creador de cualquier cosa”.

La responsabilidad de ser el mejor también le pasa la cuenta. “Para ser uno de los mejores de La Liga. Entonces debo de comportarme como uno de los mejores, yo sé que nada más doce horas aquí o tres horas aquí no van a ser suficientes para regresarle esa confianza a lo que me dijeron, hasta económicamente lo que me pagaron”, asegura.

El delantero además recordó a su abuelo fallecido, algo que lo golpeó mucho. "Gente cercana a mí familia sabe que ha sido un equipo de amor y de trabajo hasta la fecha. Han sido mis mayores apoyos y mis mayores críticos. Hasta la fecha”, recordó.