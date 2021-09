El entrenador Reinaldo Rueda tiene definido el once para el importante encuentro que se jugará este jueves en Barranquilla.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 entran en tierra derecha, porque se comienzan a jugar los partidos de revancha, y la selección chilena tiene un duro compromiso ante Colombia.

La Roja de Martín Lasarte visitará al combinado de Reinaldo Rueda en Barranquilla, en un compromiso donde dos rivales directos se ven las caras.

El ex esttratega del conjunto nacional tiene listo el once para el combinado caribeño, donde no entra desde el arranque Radamel Falcao García, pese a la insistencia de los hinchas y del medio colombiano para ver desde la partida al Tigre.

El piloto de ataque en los dueños de casa será Miguel Borja, quien estará en compañía de Luis Díz, quien viene de ser uno de los mejores jugadores de la pasada Copa América.

Además, Rueda pondrá como titular a Carlos Cuesta en la zaga, quien no ha jugado jamás por el seleccionado colombiano adulto, y tendrá la misión de ser el reemplazante del suspendido Dávinson Sánchez.

De esta manera el más seguro once local es con David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Oscar Murillo, William Tesillo; Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero; Luis Díaz y Miguel Borja.

Colombia y Chile se miden este jueves desde las 20:00 horas, en un partido que puedes ver a través de RedGol.

