Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 están a la vuelta de la esquina y las distintas selecciones del continente se preparan para sus respectivos compromisos. Una de ellas es Bolivia, que está ilusionada en dar la gran sorpresa.

El cuadro altiplánico es uno de los colistas en la tabla de posiciones con seis puntos, pero están a solo una unidad de Chile y siete del puesto para el repechaje. Desde 1994 que no logran meterse en la máxima cita deportiva, pero esperan romper la maldición en esta campaña.

De la mano de César Farías, la Verde ha tomado un nuevo rumbo y si bien los resultados no los han acompañado, lo cierto es que su juego pragmático y defensivo ha generado más de un dolor de cabeza a sus rivales.

Pero para la triple fecha de octubre, donde tendrán que enfrentar a Ecuador, Perú y Paraguay, el técnico sorprendió a todo el continente. Y es que ante cualquier pronóstico, el estratega decidió convocar a 53 jugadores.

Marcelo Moreno Martins lidera la nómina de 53 jugadores de Bolivia para las eliminatorias. Foto: Agencia Uno

Sí, tal como lo lee. Farías no se guardó nada y presentó una extensa lista de figuras que integran la nómina de la selección de Bolivia. En total son 5 arqueros, 18 defensores, 11 volantes y 19 delanteros, quienes buscarán su oportunidad.

ver también Las sorpresas de la nómina de la Roja para las eliminatorias

Pero las razones para esta particular medida está justificada no solo en potenciar a los cracks del medio local (Bolívar, Always Ready y The Strongest tienen 25 convocados), sino también el ayudar a las nuevas generaciones a tomar ritmo de competencia entre los grandes.

Queda ahora esperar para ver si la arriesgada movida de Farías le da resultados. Por cantidad de jugadores, de seguro no tendrá problemas para cubrir cualquier baja. No obstante y como reza un viejo dicho, algunas veces "menos es más".

Revisa la convocatoria de 53 jugadores en Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe, Jhohan Gutiérrez, Rubén Cordano, Jhon Cuellar y Juan Sandy.

Defensores: Diego Bejarano, Josué Prieto, Eduardo Álvarez, Adrián Jusino, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo, Jesús Sagredo, Jairo Quinteros, Luis Haquin, Marc Enoumbá, Samuel Guzmán, Luis Rodríguez, Juan Sebastián Reyes, Sebastián Álvarez, Pablo Vaca, Mario Barbery, John Velasco y Luis Barboza.

Volantes: Ramiro Vaca, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Pablo Lima, Fernando Saucedo, Moisés Villarroel, Alexis Ribera, Gabriel Villamil, Franz González, Boris Céspedes y William Velasco.

Delanteros: Henry Vaca, Darío Torrico, Kevin Salvatierra, Mirko Tomianovic, Jaume Cuéllar, Juan Carlos Montenegro, John García, Marcelo Martins, José Briceño, Jeyson Chura, Nelson Orozco, Limberg Gutiérrez, Juan Carlos Arce, Carmelo Algarañaz, Rodrigo Ramallo, José Flores, Yecit Martínez, Víctor Ábrego y Javier Uzeda.