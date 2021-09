¡Tremendo! Balotelli ingresa, empata un partido que estaba 3-0 y le dedica un gol a técnico que le dijo que no tenía cerebro

Este martes el Adana Demirspor empató como visita por 3-3 frente al Besiktas en la Süper Lig de Turquía en un partido que tuvo de todo.

El equipo anfitrión comenzó arriba con goles de Francisco Montero a los 20', Josef de Souza a los 43' y Ridvan Yilmaz a los 52'.

El partido parecía definido, pero un descuento de Matías Vargas a los 60' instaló la incertidumbre. Y el ingresó del italiano Mario Balotelli unos minutos después hizo temer al Besiktas.

El ex Inter de Milán marcó con un tremendo zapatazo a los 79' y luego asistió a Britt Assombalonga a los 90'+7 para hacer estallar a los hinchas del Demirspor.

Pero Balotelli no sólo hizo noticia por su ingreso triunfal, sino también por su celebración en el segundo del Demirspor. El italiano fue hasta la orilla de la cancha y le hizo un gesto al técnico del Besiktas Sergen Yalcin.

Balotelli se indicaba la cabeza con los dedos en alusión a una crítica de de Yalcin, quien había dicho en un programa de televisión en Turquía que el delantero "no tiene cerebro".

Para que no hayan dudas de su celebración, Balotelli señaló en sus redes sociales: "Tenemos cerebro y especialmente tenemos huevos y corazón. Un corazón gigante y estamos orgullosos de eso".

Finalmente, Yalcin respondió: "Balotelli actuó directamente conmigo. No tengo nada que ver con él. Me pregunto si hizo esto porque no pudo venir a nosotros la temporada pasada".