Papá de Moreno Martins se entusiasma con ver a su hijo en Colo Colo, pero advierte: “Hablando no se hacen los negocios”

Es sabido que el gran anhelo de Gustavo Quinteros para reforzar el ataque de Colo Colo es: Marcelo Moreno Martins. Sin embargo, pasan los días y aún no existen novedades sobre su fichaje para el segundo semestre del Campeonato Nacional.

En ese contexto, Mauro Martins, padre del atacante boliviano, conversó con La Tercera sobre este eventual traspaso de su hijo al Cacique y aseguró que “hablando no se hacen los negocios”, dando a entender que aún no llega una oferta formal.

“Colo Colo sería un club bueno para que Marcelo juegue. Siempre ha sido un equipo de tradición. De repente puede ir allá, es una institución grande, un cuadro de respeto, que ha tenido buenas campañas en la Copa Libertadores y ha sido campeón de Chile muchas veces. Es un país que tiene un buen campeonato y da mucha seguridad para vivir. A cualquier jugador le gustaría llegar allí”, partió diciendo.

“Estamos familiarizados de que Marcelo suene para reforzar a Colo Colo. Sin embargo, una cosa es el interés del club y otra un documento con una oferta. Mientras eso no exista es poco lo que se puede comentar, sobre todo si no hay nada concreto. Hablando no se hacen los negocios, es necesario tener la documentación”, agregó sobre el tema.

Cabe mencionar que la dirigencia del Cacique aprobó la contratación de dos refuerzos: el primero es un delantero centro, donde Moreno Martins es la prioridad. El segundo fichaje será un extremo o volante ofensivo.

Te recordamos que este domingo Colo Colo enfrenta en el estadio Monumental a Curicó Unido, partido programado para las 17:30 horas y que si se dan una combinación de resultados puede alcanzar el liderato del torneo.