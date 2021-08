Colo Colo llegó a acuerdo y es solo cosa de horas para oficializar la llegada de Marcelo Moreno Martins. El delantero boliviano, figura en el Cruzeiro y las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, arribará al cuadro albo si es que esta noche el directorio da el OK, lo que ilusiona a Gustavo Quinteros de cara a la segunda rueda.

El nivel del artillero altiplánico, que es el goleador en la clasificación de este lado del mundo para la máxima cita deportiva, está más que validado por su carrera. Y Luka Tudor, uno que sabe de hacer goles, ya le puso todas sus fichas.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, el ex delantero habló sobre la inminente llegada de Moreno Martins y destacó que tiene todo para romperla en el fútbol chileno, donde vendrá a pelear con los goles no solo de Iván Morales, sino también de Joaquín Larrivey y Fernando Zampedri.

Los goles de Moreno Martins estarían cerca de llegar a Colo Colo. Foto: Getty Images

"Si no anda acá, estamos todos rayados. En Brasil ha rendido bien pese a estar en segunda, en la selección boliviana que siempre está peleando abajo, juega y lo hace bien, te jode, es grande, cabecea y remata, está presente en el área, te complica a los defensores", señaló Tudor.

ver también Moreno Martins llega a acuerdo con Colo Colo

Pero si bien Luka asume que con sus dichos "lo estoy agrandando", es enfático en señalar que su nivel está para ser figura en nuestro país. "Debería pasar algo raro para que no rinda". De hecho, hasta se atrevió a decir cómo le gustaría verlo en la cancha. "Me gusta con (Marcos) Bolados adelantado, (Gabriel) Costa quizás no tanto pero no puede perderse".

Finalmente pidió utilizar a Iván Morales más cargado a la izquierda, pero junto al boliviano. "Me parece que ha ido aprendiendo a picar a los espacios como nueve. Tiene demasiada potencia como para no aprovecharla. Estoy convencido que los equipos con dos nueves están haciendo muchos más goles. Colo Colo y la U han hecho goles que no sé cuánto demoraron el año pasado", cerró.