Ignacio Jara quiere a jugadores de Colo Colo en la selección chilena: "Me gustaría y sé que lo harían de buena forma"

La selección chilena sigue dando la pelea en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja logró imponerse por 2-0 ante Paraguay, recuperó terreno en la tabla de posiciones y se ilusiona con lograr la hazaña para asegurar un cupo a la cita deportiva.

Pero en la previa de la triple fecha, cuando Martín Lasarte entregó la nómina de jugadores, llamó mucho la atención algo. El técnico decidió no convocar a jugadores de Colo Colo pese a que es el equipo que está puntero en el Campeonato Nacional y con varias figuras en sus filas, como Leonardo Gil o Marcos Bolados.

Y si bien tras el triunfo ante Paraguay las cosas parecen un poco más tranquilas, lo cierto es que la selección chilena está viviendo un proceso de renovación más lento que el que se esperaba. En esa misma línea, Ignacio Jara se animó a tener en cuenta a los cracks albos para las futuras convocatorias.

En conferencia de prensa, el extremo del Cacique aseguró que dentro del plantel hay nombres que pueden aportar a Chile. "Yo conozco a mis compañeros porque los veo a diarios, perfectamente pueden estar en una nómina. Pero más que eso no puedo meterme, son decisiones que ellos manejan".

Iván Morales fue el último jugador de Colo Colo que estuvo en una convocatoria de Chile. Foto: Agencia Uno

Eso sí, Jara no le restó méritos a los que hoy están junto a la Roja disputando las eliminatorias. "Claramente me gustaría y sé que lo harían de buena forma, pero también hay compañeros en la selección que lo están haciendo bien en sus clubes".

"Si uno sigue luchando puede llegar al oportunidad. Nosotros estamos a full trabajando en Colo Colo, pero le deseamos el mayor de los éxitos a la selección", agregó.

Su momento personal

Ignacio Jara llegó cuando Colo Colo estaba peleando por no descender y, si bien ha sumado minutos con Gustavo Quinteros, lo cierto es que no ha lograron consolidarse. Aunque para el extremo, eso no es problema.

"Yo estoy bien, estoy contento y enfocado. Me siento cómodo en este club, con mis compañeros. Hemos formado una familia y eso nos puede hacer ganar cosas", explicó el 30 albo.

Finalmente destacó el momento que está pasando el equipo. "El grupo ha trabajado de buena forma, mejorando aspectos que por ahí pasan en los partidos, con humildad hemos llevado este tipo de cosas. Entrenamos con ganas y buena disposición, que se ve reflejado".