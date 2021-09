Carlos Caszely tuvo un emotivo e histórico encuentro que compartió este sábado en Instagram, justo en la previa del superclásico 190 del fútbol chileno, partido que tendrá a Colo Colo visitando a la U el domingo en el estadio El Teniente de Rancagua. El Chino estuvo con Sergio Ahumada, el Negro.

El Negro Ahumada tiene actualmente 74 años y durante su carrera como futbolista defendió las camisetas de La Serena, San Antonio Unido, Colo Colo, Unión Española, Everton, O’Higgins y Coquimbo Unido. En el Cacique disputó la polémica final de la Copa Libertadores el 73 y conquistó dos de sus cuatro títulos de Primera División.

“Paseando por la cuarta región, les comparto este lindo momento que tuve hoy. Un cafecito con un gran amigo, delantero de Colo Colo 73 y la selección... Un video para el recuerdo... Sergio "Negro" Ahumada”, escribió Caszely en Instagram junto a un video de la reunión.

En las imágenes Caszely agrega: “cómo no voy a estar contento si estoy al lado de mi gran amigo y gran jugador, Sergio el Negro Ahumada. Compañero de Colo Colo 73, cuando nos robaron la Copa Libertadores. Grandes historias con el Negro, llevamos más de una hora haciendo recuerdos”.

Por su parte, Ahumada manifestó que “es un placer, es como sentirse rejuvenecido con tu presencia. Mandarle un saludo a la afición del fútbol chileno y en especial a ese gran equipo de Colo Colo que te vio nacer y triunfar”.

Sergio Ahumada está alejado de los medios y la vida mediática. De hecho, no hay registros de entrevistas suyas en las últimas tres décadas debido a que el ex delantero de Colo Colo decidió no hablar con la prensa debido a un problema de salud.