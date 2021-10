Durante la presente jornada se vivió una nueva Arellanización en el estadio Monumental, donde el Club Social y Deportivo Colo Colo expone ante sus nuevas incorporaciones y juveniles la historia e implicancia en Chile del Cacique, todo acompañado de un recorrido por las instalaciones del reducto de Macul apoyado por los murales diseñados con momentos trascendentes en la historia de los albos.

Y los que pasaron por este proceso en esta ocasión fueron Leonardo Gil, Emiliano Amor, Christian Santos y Miiko Albornoz, además de los juveniles que han sido promovidos al primer equipo dirigido por Gustavo Quinteros en los últimos meses.

Al respecto, el Colo Gil manifestó que “es un orgullo poder compartir estos momentos con los compañeros, con los dirigentes, con la gente que trabaja en el club. Creo que es una actividad necesaria, ya que creo que uno como jugador tiene que saber a quién está representando, cuando uno entra a la cancha saber de la historia y lo que sienten los hinchas cada vez que vienen al estadio”.

Por su parte, Emiliano Amor recalcó que “una actividad como ésta genera un sentido de pertenencia hacia el club y que hagan esto me parece genial ya que hay muchos chicos que no saben dónde están jugando. Cuando llegué al país, y en mis días de cuarentena, leí mucho sobre el club, pero hasta que no llegué acá pude ver a la gente, su apoyo y el cariño incondicional que le tienen al equipo. Una cosa es que te lo digan, y otra cosa es vivirlo y sentirlo día a día”.

Christian Santos, el último en llegar, se manifestó “agradecido de saber un poco más de la historia de Colo Colo. Sabía que es el club más popular de Chile y es importante para el jugador conocer aún más de la institución que representa. Es la primera vez que me toca vivir una actividad así, tan profunda y emotiva sobre la historia de un club”.

Finalmente, Jordhy Thompson habló a nombre de los cadetes y resaltó que la Arellanización es importante para “conocer aún más del club, más aún uno que es formado en casa. Es importante que todos sepamos que estando en Colo Colo no hay que darse por vencido, que hay que luchar los 90 minutos de partido, no bajar nunca los brazos y luchar por ser primero en cada campeonato”.

Emiliano Amor y Leo Gil fueron parte de la Arellanización. | Foto: Club Social y Deportivo Colo Colo

Colo Colo enfrentará este miércoles a Deportes La Serena y luego jugará el clásico con Universidad Católica en el estadio Monumental en un duelo clave por el primer lugar del Campeonato Nacional.