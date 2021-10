Javier Parraguez ha tenido una historia de película en Colo Colo. Hincha de chico, resistido en un momento, se ha ido ganando un espacio en el corazón de los aficionados a punta de goles importantes. Hizo varios en momentos extremos de la batalla por no descender, fue goleador de una Copa Chile, asistió a Pablo Solari en la final del mismo torneo ante Everton y puso otra página a su historia con un golazo a Universidad Católica en un partido definitorio por el actual Campeonato Nacional para el 2-1 que le dio cinco puntos de ventaja a los de Gustavo Quinteros sobre los Cruzados.

Obviamente, todos sus apodos en redes sociales comenzaron a explotar, desde Parragod hasta su variante Parradios, pasando por Parrasex y Parragol. “Me los tomo con mucho humor, me dan mucha risa todos. Es locura, mucha risa”, dijo el ex Huachipato en diálogo con Pelota Parada de TNT Sports.

Pero tiene uno favorito, aunque por una particular historia. “El que más me da risa es Parradona. Lo hablamos con el Tortita (Opazo), me pusieron Parradona por una jugada y a la semana se murió Maradona. Hablábamos que ojalá no me pusieran otro así”, lanzó entre risas sobre su “mufa”.

El momento del gol de Javier Pararaguez a la UC. | Foto: Colo Colo

Parraguez es uno de los más queridos en el plantel de Colo Colo y otro de sus momentos chistosos en redes se vio hace poco, cuando celebraron el último título. “La camisa negra salió en el momento. Fuimos a la cena de la Copa Chile, que estaba pendiente, y de repente yo llegué más o menos tarde, estaban casi todos ya. Ahí me empiezo a dar cuenta que estaba con camiseta negra, empiezo a saludar y uno, dos, tres, cuatro, éramos como 13 con camisa negra. Los hueones básicos, dije yo, cómo no había otro repertorio. ‘Sí, somos bastante estúpidos’, decíamos”, contó.

Finalmente, reveló que “en la misma cena el cabro chico Jordhy Thompson se pone a cantar, hizo un show muy chistoso y le dije al animador que pusiera La Camisa Negra de Juanes porque salgo yo. Estábamos con Marcos (Bolados) y nos paramos todos. Salió muy chistoso”.