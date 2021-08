Colo Colo pasa por un gran momento, porque este miércoles dio un paso importante para acceder a la final de la Copa Chile, luego de golear a Unión Española en el estadio Monumental, recinto que contó con el regreso de los hinchas.

El gerente deportivo de Blanco y Negro, José Daniel Morón, se refirió al regreso de los fanáticos al reducto de Macul, y además, habló de la posible llegada de Fabián Orellana como gran refuerzo de cara al segundo semestre.

"Al llegar ya se sentía ese murmullo de nuevo. Sé que muchos jugadores esperaban al público. El Monumental se veía más vestido de gente que muchos de los otros estadios que he visto. Aparte ganar como se ganó, recibir el aplauso antes de, a Solari, Falcón, que son jugadores que se convirtieron en emblemas en corto plazo por lo vivido. Lo que se vivía en redes sociales, se testimonió desde la grada", dijo el ex arquero a Dale Albo.

Luego, Morón tuvo tiempo para hablar de los refuerzos, con Orellana sonando fuerte: "estamos en búsqueda, estamos tratando de complacer de alguna forma las solicitudes. No es fácil. Teníamos un refuerzo totalmente arreglado, todo listo y, lamentablemente, estas cosas que tiene el destino hizo que no pudiera llegar. Pero seguimos en búsqueda, no nos detenemos. No es fácil, hay que combinar un montón de situaciones. Económicas, encontrar el jugador del gusto y todo eso no es sencillo. Pero estamos con mucha disposición para buscar y solucionar cosas. Estos triunfos ayudan mucho, son un bálsamo para navegar en aguas tranquilas".

ver también Colo Colo golea a la Unión y pone un pie en la final

"Fabián Orellana es un nombre espectacular. Él como Dávila y otros tantos. Quién no los quisiera tener en su plantel. Hay que buscar de qué manera se puede hacer", cerró.