Llegó el 4 de agosto y Brayan Véjar dio por finalizado su contrato con Colo Colo tras no renovar al no ser considerado por el entrenador Gustavo Quinteros. El jugador ahora busca nuevos destinos donde Palestino, aparece como su próximo cub.

Véjar antes de partir de Colo Colo se depidió con una emotiva carta donde resumió sus cinco años en la institución y en la cual, aseguró que siempre intentó dar lo mejor en cada partido que le tocó defensar la camiseta del Cacique.

"Finaliza una etapa de mi carrera en Colo Colo. Quizás no de la mejor forma o como me hubiese gustado, pero que me dejó grandes enseñanzas y amistades", comenzó en su escrito.

"Quizás algunos esperaban mucho más de mí como jugador, pero no duden que siempre intenté hacerlo de la mejor manera y con la mejor actitud, aunque me tocara jugar en un puesto en el que nunca había jugado o aunque no me sintiera del todo cómodo, siempre tuve la disposición de hacerlo, me la banqué por el equipo e intenté dar lo mejor de mí", agregó sobre su desempeño en los cinco años que estuvo en la institución.

La carta de despedida de Véjar.

Para finalizar aseguró que "me despido del pueblo colocolino como uno más, de los millones que son parte de este hermoso club".

Véjar dejó Colo Colo tras no ser considerado por Quinteros y por lo mismo, la dirigencia decidió no renovar su contrato.