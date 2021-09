Everton de Viña del Mar y Colo Colo se alistan para luchar por el título en la ansiada final de Copa Chile, duelo que se disputará este sábado 4 de septiembre a las 16:30 horas en el estadio Fiscal de Talca.

Los Ruleteros accedieron a la fase decisiva luego de dejar en el camino a Esteban Paredes y Coquimbo Unido, imponiéndose por un agónico 2-1 en la semifinal de ida para luego igualar sin goles en la revancha.

Los comandados por Gustavo Quinteros, en tanto, eliminaron a Unión Española por un categórico global de 7-2 para instalarse en la gran definición de uno de los principales torneos de copa del país.

Roberto Sensini, entrenador de los Oro y Cielo, habló en la previa del trascendental partido, dejando en claro que él y sus pupilos quieren salir con todo a luchar por quedarse con la corona.

"No sé lo que va a pasar con Colo Colo, por ahí jugamos muy bien y no ganamos, o no jugamos muy bien y ganamos. Pero lo que no nos va a faltar serán las ganas de ir a buscar algo importante", aseguró en rueda de prensa.