En el partido por la Primera B entre Deportes Temuco y la Universidad de Concepción, que terminó igualado 2-2, se dio el debut con la camiseta del Campanil de Job Bogmis, un jugador camerunés que viene de las juveniles.

"Felicitamos a Job Bogmis por su debut en el Plantel Profesional. Nuestro delantero de 21 años, quien pertenece a las filas de Fútbol Joven, sumó sus primeros minutos con la camiseta auricielo y lo realizó de gran manera!", fue el mensaje que escribió la Universidad de Concepción en sus redes sociales.

Fue en el minuto 66 que Bogmis hizo ingreso en el estadio Germán Becker, en reemplazo de Lionel Altamirano, estreno que fue destacado por los hinchas de la institución que vienen siguiendo su carrera desde hace dos años cuando llegó a Chile.

“Tengo muchas ganas de jugar. Siempre he esperado un lugar en la UdeC, porque estoy muy agradecido de este club que me apoyó siempre y vivo en una pensión con otros jóvenes. Me gustaría seguir acá, pero si se da otra oportunidad también sería lindo. Uno quiere jugar”, comentó Bogmis en una entrevista con el diario de Concepción en el mes de septiembre.

Eso sí, Bogmis la temporada pasada también vio acción. Esto fue en la Segunda División Profesional, donde dejó una grata impresión: "Jugué 12 partidos, hice dos goles y terminamos entre los cuatro primeros”, dijo también en la entrevista.

En la temporada 2020 fue parte del equipo de General Velásquez donde aportó con dos goles.

Si bien su gran problema ha sido el idioma, el jugador ya no está necesitando un traductor, por lo que se ha ido adaptando de buena forma en la Universidad de Concepción, donde esperan darle tiraje en la Primera B.

“Hablo todos los días con mi hija, por videollamada. La extraño mucho. Son dos años sin verla a ella y mi familia", detalló, quien estuvo cerca de ir a préstamo a Deportes Concepción, pero que finalmente se quedó en su club.