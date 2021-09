Nicolás Maturana se quiebra tras nueva derrota de Cobreloa: "No quiero llorar, estamos mal emocionalmente"

Este lunes Cobreloa cayó como visita frente a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 19 de la Primera B.

El equipo loíno está penúltimo en la tabla de posiciones con 17 puntos y podría ser superado por el colista San Luis esta noche.

Nicolás Maturana, volante de Cobreloa, lamentó la situación que vive el club: "Es un difícil momento para hablar, estoy muy triste por el momento que pasamos. Primera vez que vivo un momento tan malo y en un club al que le tengo mucho cariño".

"Ya no hay explicaciones, no sé qué va a pasar, ni qué podemos hacer para cambiar esto. Es muy complicado, otra vez los árbitros se vuelven a equivocar, estaba un metro adelantado Tarifeño. Estamos luchando contra todos. Nada más que ofrecerle disculpas a la gente", añadió.

Cobreloa en la derrota ante Coquimbo (Agencia Uno)

Maturana aún tiene fe: "Creo que no estamos jugando mal, pero no sé qué más decir. Con mis compañeros estamos convencidos que podemos salir de esto".

A su vez, se refirió a la dirigencia de Cobreloa: "Triste que pase esto con una institución grande como Cobreloa, pero no es tema nuestro, es de la directiva. No sé si han dicho algo, me gustaría que dieran la cara como lo hago yo y mis compañeros. Que expliquen eso a la gente".

Y finalizó expresando todas sus emociones: "Son válidas las críticas de la gente, hay que escucharlas. Tengo una pena tremenda. No quiero llorar porque después dicen que soy m... Quiero sacar esto adelante. No tenemos que jugar al jogo bonito, sino con los dientes apretados y salir a por todo. El plantel está mal emocionalmente, y nos faltaron jugadores por lesión".