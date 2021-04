Vecinos de Alexis Sánchez en Lo Curro se preocupan por derrumbe de muro en casa del futbolista

Los vecinos de Alexis Sánchez de su casa en Lo Curro han mostrado su preocupación por lo que sucede con la cerca perimetral del domicilio que cedió por completo al punto de derrumbe. La construcción está ubicada en el mencionado sector de la Región Metropolitana, específicamente en la calle Gran Vía.

La información la dio a conocer Pablo Huneeus, sociólogo de profesión y vecino del delantero del Inter de Milán. "Esto fue un sábado en la noche, los vecinos lo sentimos. El muro reventó, como cuando se empuja un montón de tierra y corre hacia abajo. El estado actual del edificio… yo no dormiría ahí", afirmó según reporta Radio Bío Bío.

"El desplome empezó, y puede seguir. No es seguro ni para Alexis Sánchez ni para nadie dormir o estar ahí. Eso se puede ir de golpe, en seis meses más, un temblor, una lluvia. En 2010 esa parte quedó tapada, llena de rocas y tierra. Toda esta construcción es muy rasca), no es adecuada para el terreno, y es enormemente alta", añadió el vecino del referente de la Selección Chilena.

Entre tanto, la Dirección de Obras de Vitacura aún no está al tanto de lo que sucede. "Aseguran que no han recibido llamados sobre el tema, ni de vecinos ni de dueños de la propiedad. Confirman que inspeccionaron la zona del derrumbe y que comprobaron que lo que se cayó fue una especie de medianero que no sostiene el edificio", informa El Mercurio.

El derrumbe en la propiedad de Alexis Sánchez. (Foto: Radio Bío Bío)

"Descartan la existencia de fallas que pongan en peligro a los vecinos (…) les corresponde a los propietarios entregar ese muro en buen estado cuando se haga la recepción final de la obra ya que actualmente cuenta con una recepción parcial", sentencia lo publicado por el medio.