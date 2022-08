Alexis Sánchez debutó como refuerzo y nuevo jugador del Olympique de Marsella en el empate 1-1 frente a Brest, el pasado fin de semana. El chileno ingresó iniciando el segundo tiempo a sólo días de su arribo a tierras francesas.

De esta forma, AS70 se convirtió en el octavo jugador chileno en pisar los pastos franceses y Le 10 Sport en tierras galas destaca que “Alexis Sánchez se suma a un círculo muy cerrado con su fichaje en el OM”.

Sánchez llega a un fútbol donde antes estuvieron Pedro Reyes, Pablo Contreras, Héctor Tapia, Juan Gonzalo Lorca, Marco Estrada, Mauricio Isla y Guillermo Maripán, hoy en el Mónaco.

“Pedro Reyes entró en la historia del campeonato francés a fines de 1999 al convertirse en el primer jugador chileno en desempeñarse en la Ligue 1. Este defensa central, que vistió 57 veces la camiseta de su selección, llegó procedente de Colo Colo. Estuvo un total de tres años y medio en Auxerre antes de regresar a su país, a la Universidad de Chile”, expone 10 Sport.

Sobre Pablo Contreras manifestaron que “los fanáticos del AS Monaco probablemente recordarán a Pablo Contreras, aunque no dejó un recuerdo imperecedero. El defensa chileno nunca logró concretar las esperanzas puestas en él”.

Héctor Tapia pasó por el Lille en 2002: “En dos temporadas sólo marcó 5 goles en la Ligue 1 (en 37 partidos)”, recuerdan mientras que Juan Gonzalo Lorca defendió al Boulogne-sur-Mer entre 2010 y 2011.

“A la espera de saber si Alexis Sánchez brillará en el OM, sólo uno de sus compatriotas ha logrado proezas en la Ligue 1: Marco Estrada. Gran artífice del título ganado por Montpellier en 2012, el mediocampista chileno formó parte de esta generación dorada en La Paillade, junto a Olivier Giroud , Younes Belhanda , Mapou Yanga-Mbiwa y Rémy Cabella”, sostiene el medio galo.

De los jugadores actuales, Mauricio Isla “llegó al OM en 2015. El lateral derecho, que encontró a Marcelo Bielsa antes de que este último partiera. Renunció repentinamente al comienzo de la temporada, nunca logró brillar realmente con la camiseta de OM y se fue un año después”.

“¡Alexis Sánchez no es el único jugador que juega actualmente en la Ligue 1! En efecto, encuentra en nuestro campeonato a su compatriota Guillermo Maripan , el robusto defensa central del AS Monaco . Este último había sido fichado en 2019, consolidándose rápidamente como un elemento imprescindible de zaga central del club del principado. Maripan y Sánchez tendrán la oportunidad de cruzar espadas el próximo 13 de noviembre durante el partido de liga entre OM y AS Monaco”, sentencia Le 10 Sport.